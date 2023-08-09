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20:57, 9 августа 2023Экономика

Ушедший из России автопроизводитель заявил о резком росте прибыли

Reuters: квартальная прибыль Honda выросла на 78 % из-за ослабления иены

Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

Ушедшая из России Honda заявила о резком росте доходов. За второй квартал 2023-го прибыль японского автопроизводителя увеличилась на 78 процентов, до 394,4 миллиарда иен (2,76 миллиарда долларов), сообщает Reuters.

Годом ранее прибыль компании с апреля по июнь составляла 222,2 миллиарда иен. Добиться увеличения показателей компании помогли рост розничных продаж на североамериканском рынке. За три месяца они поднялись на 44,7 процента, до 347 тысяч автомобилей. Также на доходы Honda повлияло ослабление иены к доллару, отметили аналитики Refinitiv.

Второй по величине автопроизводитель Японии по объему продаж решил сохранить прогноз операционной прибыли на текущий год в размере 1,0 триллиона иен, что ниже среднего прогноза аналитиков в 1,117 триллиона иен. Представители компании заявили, что взвесят необходимость изменения прогнозов в начале ноября. В новой оценке будут отталкиваться от дальнейшего изменения курса национальной валюты.

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В России официально автомобили Honda не представлены — в июле автогигант заявил о рекордно низких продажах в стране. За месяц удалось продать только одну машину, чуть больше, чем у немецких Volkswagen и Opel, а также итальянского Fiat, также прекративших бизнес на территории России. Еще одним брендом с низкими продажами стала японская Isuzu, которая отчиталась о реализации трех машин (минус 89,7 процента в годовом выражении).

С 9 августа Япония запретила поставлять в Россию машины с двигателем объемом более 1,9 литра, а также гибридные и электромобили. Запрет также распространяется на коммерческие автомобили с малым объемом двигателя, включая грузовички и грузопассажирские универсалы. Санкции затронут железнодорожные составы и локомотивы, шины для крупногабаритного транспорта, а также стальные, свинцовые и цинковые изделия. Под ограничения подпадают новые и подержанные автомобили.

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    Вячеслав Агапов
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