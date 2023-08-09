Модель Белла Хадид опровергла слухи о наркозависимости

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид ответила на слухи о наркозависимости. Соответствующий ролик она опубликовала в TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах 26-летняя манекенщица предстала, гуляя по газону с собакой. При этом она надела майку, которая обнажала забинтованную в районе локтя руку. Известно, что ранее девушка несколько месяцев не появлялась на публике из-за болезни.

В то же время в подписи к видео Хадид опровергла информацию о том, что страдает зависимостью от запрещенных веществ. «Нет, я не была в реабилитационном центре и я не употребляю наркотики, поэтому можем на этом закончить», — заявила знаменитость.

Ранее в августе Белла Хадид поделилась снимками из больницы. 26-летняя знаменитость показала процесс прохождения лечения в клинике из-за обострения болезни Лайма. Этот недуг характеризуется поражением кожи, суставов, нервной и сердечно-сосудистой систем и часто принимает хроническое, рецидивирующее течение.