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14:07, 9 августа 2023Ценности

Белла Хадид ответила на слухи о наркозависимости

Модель Белла Хадид опровергла слухи о наркозависимости

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид ответила на слухи о наркозависимости. Соответствующий ролик она опубликовала в TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах 26-летняя манекенщица предстала, гуляя по газону с собакой. При этом она надела майку, которая обнажала забинтованную в районе локтя руку. Известно, что ранее девушка несколько месяцев не появлялась на публике из-за болезни.

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В то же время в подписи к видео Хадид опровергла информацию о том, что страдает зависимостью от запрещенных веществ. «Нет, я не была в реабилитационном центре и я не употребляю наркотики, поэтому можем на этом закончить», — заявила знаменитость.

Ранее в августе Белла Хадид поделилась снимками из больницы. 26-летняя знаменитость показала процесс прохождения лечения в клинике из-за обострения болезни Лайма. Этот недуг характеризуется поражением кожи, суставов, нервной и сердечно-сосудистой систем и часто принимает хроническое, рецидивирующее течение.

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    Алина Гостева
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