Россиянина осудили на пять лет за изнасилование незнакомки в 2001 году

Под Иркутском осудили на 5 лет мужчину, изнасиловавшего незнакомку 22 года назад

В Иркутской области суд приговорил к пяти годам лишения свободы 43-летнего мужчину, изнасиловавшего девушку 22 года назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Мужчина признан виновным по пункту «д» части 2 статьи 131 («Изнасилование») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, в марте 2001 года В Усолье-Сибирском двое юношей встретили незнакомку. Они напали на нее, силой завели в квартиру и надругались над потерпевшей. Одного из фигурантов сразу задержали. Он был осужден. Однако второй насильник скрылся и был объявлен в розыск.

В 2022 году полицейские и следователи установили его местонахождение и задержали.