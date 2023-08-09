Американская актриса и модель Джулия Фокс поделилась откровенным фото и была обругана в сети. На соответствующую публикацию обратило внимание издание Daily Mail.

33-летняя манекенщица разместила на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ) снимок (на момент написания новости сторис было удалено), на котором она запечатлела себя в атласном бикини темно-розового цвета. Видно, что купальник оформлен завязками и металлической цепью на талии и животе.

Читатели портала не оценили внешний вид знаменитости, о чем написали в комментариях под материалом. «В этом нет ничего привлекательного», «Она просто отвратительна», «Изначально она была довольно милой, но потом испортила свою внешность», «Нулевая самооценка очевидна», «Почему у нее нет бровей? Из-за этого она выглядит как крыса», — возмущались они.

В июле Джулия Фокс появилась на пляже в Нью-Йорке в прозрачном купальнике бренда PrettyLittleThing и брюках, оформленных сеткой. Добравшись до места отдыха, манекенщица сняла штаны и пошла купаться в океан. На размещенных кадрах сквозь мокрую ткань купальника можно было увидеть обнаженную грудь модели.