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18:00, 9 августа 2023Забота о себе

Врач назвал медицинский совет Ким Кардашьян ужасной идеей

Врач Дэвенпорт предупредил о риске МРТ-сканирования по совету Ким Кардашьян

Фото: Tyler Olson / Shutterstock / Fotodom

Врач-радиолог Мэтью Дэвенпорт назвал ужасной идеей МРТ-сканирование всего тела по совету американской телезвезды Ким Кардашьян. Его мнение приводит Insider.

Поводом для комментария специалиста стал пост 42-летней знаменитости в соцсети. В нем Ким Кардашьян рассказала, что прошла медицинское сканирование всего тела, которое позволяет на самых ранних стадиях выявить такие заболевания, как рак и аневризма.

Дэвенпорт предупредил, что подобная процедура не рекомендована людям, у которых нет симптомов каких-либо заболеваний. Это связано с тем, что при обследовании всего организма есть риск получения ложных результатов, которые повлекут за собой дальнейшие ненужные, болезненные и дорогие диагностические тесты. «У МРТ-сканирования очень высокая чувствительность, поэтому оно с большей вероятностью уловит то, что выглядит ненормальным, но таковым не является», — сказал врач.

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Insider отмечает, что стоимость процедуры, которую прошла Ким Кардашьян, составляет 2,5 тысячи долларов.

Ранее Ким Кардашьян сообщила, что получила серьезную травму. По словам знаменитости, она сломала плечо и повредила сухожилие.

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    Екатерина Улитина
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