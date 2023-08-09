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05:00, 9 августа 2023Из жизни

Похищенная мужем женщина провела 12 лет в пыточной камере

Daily Mail: во Франции полиция спасла похищенную женщину

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Во Франции полиция арестовала 55-летнего немца и спасла его жену, которую он похитил и 12 лет держал ее в пыточной камере. Об этом сообщает Daily Mail.

Мужчина запер 53-летнюю женщину в квартире в городе Форбак в 2011 году. Женщина родом из Германии провела 12 лет в комнате, огороженной металлической проволокой, прежде чем ей удалось спастись. Для этого она украла мобильный телефон у мужа, после чего позвонила в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов приехали к квартире, из которой звонила пострадавшая. Открывший полицейским дверь мужчина отказался пускать их внутрь. Тем не менее полиции удалось войти в квартиру. Там сотрудники правоохранительных органов обнаружили запертую в комнате женщину. Волосы на ее голове были сбриты, а на ногах и пальцах виднелись следы переломов. Пострадавшая была истощена и, по всей видимости, давно не ела.

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В ходе обыска полицейские нашли в квартире скамью, на которой мужчина пытал жену, а также блокнот. В нем он отмечал время, когда кормил женщину. На окнах были установлены металлические решетки, чтобы жена не могла сбежать.

Мужчина был арестован. Его обвинили в похищении человека, изнасиловании при отягчающих обстоятельствах и в совершении пыток.

Ранее сообщалось, что в США выдавший себя за полицейского под прикрытием мужчина похитил женщину и надругался над ней. Сотрудники Федерального бюро расследований выяснили, что с 2016 года мужчина часто менял место жительства, а также представлялся разными именами.

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    Алиса Удовик
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