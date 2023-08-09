Популярная юмористка рассказала об «огорошившем» ее комментарии таксиста

Таксист назвал комика Котельникову «страшной по телеку» и «нормальной в жизни»

Популярный стендап-комик Вера Котельникова рассказала, как однажды ее очень удивил комментарий, который в ее адрес оставил таксист. О том, почему ее удивили слова водителя, юмористка рассказала в выпуске подкаста «Правило 34», доступном на YouTube-канале блогера Николая Чумакова.

«Сажусь недавно в такси. И таксист мне говорит, вот так смотря на меня через зеркало: "О, а вы что, из стендапа? А в жизни вы не страшная, нормальная. Просто по телеку очень страшная. А в жизни нормальная. Я много кого из вашего стендапа возил, все прям отвратительные, жирные мерзкие. Ну, по телевизору"», — вспомнила Котельникова.

По ее словам, комментарий таксиста настолько огорошил ее, что всю поездку она провела с «идиотической улыбкой». Юмористка добавила, что в конце поездки водитель предложил использовать ее комментарий в стендапе. «Интересно, он специально это сказал или такой искренний душевный порыв у него случился?» — заключила она.

Ранее Котельникова рассказала, как однажды проводник в поезде предложил ей стать его содержанкой. По словам юмористки, мужчина предложил оплачивать ей съемное жилье в Москве в обмен на интимные встречи.

Вера Котельникова участвовала в комедийном шоу «Открытый микрофон» на телеканале ТНТ и участвовала в программе «Прожарка» на ТНТ4. Также комикесса выступает с концертами в городах России в рамках проекта «Женщины-комики».