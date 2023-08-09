После взрыва на заводе в Сергиевом Посаде оказался поврежден спорткомплекс

Воробьев: спорткомплекс «Луч» поврежден после ЧП на заводе в Сергиевом Посаде

Спорткомплекс «Луч» оказался поврежден после взрыва на Загорском оптико-механическом заводе (ЗОМЗ) в подмосковном Сергиевом Посаде. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Кроме того, по информации главы региона, в результате ЧП выбило стекла в жилых домах на улицах Осипенко и Карла Либкнехта.

Воробьев подчеркнул, что для безопасности людей из всех зданий и цехов ЗОМЗ и ближайшего детского сада эвакуировали.

«Частично поврежден спорткомплекс "Луч" — выбиты стекла, разрушен фасад бассейна и кирпичная кладка теплового узла», — разъяснил он.

Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде выросло до 35 человек, четверо находятся в тяжелом состоянии, рассказал глава муниципалитета Дмитрий Акулов в Telegram-канале.

До этого в экстренных службах сообщили, что взрыв в Сергиевом Посаде, по предварительной версии, произошел из-за нарушения технологического процесса.

По сведениям ТАСС, причиной чрезвычайного происшествия в подмосковном городе стал человеческий фактор.