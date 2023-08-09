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20:01, 9 августа 2023Путешествия

Самый дорогой авиабилет из России на Мальдивы в Новый год обойдется по цене авто

АТОР: билет бизнес-класса на Мальдивы на Новый год стоит от 1,83 млн рублей

Фото: Jennvmy_ / Unsplash

Самый дорогой авиабилет из России на Мальдивы на Новый год обойдется в сумму от 1,83 миллиона рублей. Как сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР), за такую сумму можно будет приобрести билет в бизнес-класс на одного пассажира в обе стороны.

По данным портала Auto.ru, примерно за такую же цену в России можно приобрести автомобиль. Например, внедорожник Haval Jolion I в комплектации Comfort стоит от 1,82 миллиона рублей.

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В АТОР отметили, что цены на перелет по указанному направлению после новогодних каникул сильно снизятся. Так, во второй половине января купить билет в обе стороны можно будет за 106 тысяч рублей за одного человека.

Ранее эксперты раскрыли стоимость самого дорогого тура, купленного россиянами в 2023 году. По данным сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, эта сумма составила более 2 миллионов рублей.

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    Марина Черняк
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