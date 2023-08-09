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18:43, 9 августа 2023Россия

В Москве пройдет марафон о способах стать богаче

Московских бизнесменов научат управлять деньгами на городском марафоне

Фото: Viacheslav Bublyk / Unsplash

В столице пройдет «Нескучный марафон по финансовой грамотности», в рамках которого бизнесменам расскажут о способах стать богаче. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«По итогам обучения предприниматели научатся управлять деньгами компании и планировать бизнес-процессы на основе цифр — вместе с экспертами они построят рабочую модель для контроля денежных средств», — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

На уроках расскажут, как отследить доходы и затраты компании, научат управлять прибылью и формировать финансовую модель. Самые активные участники получат индивидуальный разбор от сотрудников финансовых служб, набор шаблонов базовых отчетов и бесплатный доступ к сервису финансового учета на месяц.

Бесплатный городской проект организован ГБУ «Малый бизнес Москвы» совместно с партнерами. Он направлен на поддержку предпринимателей и рассчитан на любой уровень подготовки. Занятия будут проходить в онлайн-формате с 10 по 17 августа, для участия необходима регистрация.

Ранее в столице стартовал второй этап приема заявок на гранты для малого и среднего предпринимательства. С помощью этих средств московские предприниматели смогут компенсировать часть расходов на покупку и лизинг оборудования.

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    Варвара Родикова
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