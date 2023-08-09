Обнаружено ускорение вращения Марса

Nature: вращение Марса ускоряется на четыре угловых миллисекунды в год

Ученые провели самые точные измерения вращения Марса, обнаружив колебания оси из-за выбросов в расплавленном металлическом ядре. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

Измерения проводили с помощью инструмента RISE (англ. Rotation and Interior Structure Experiment) посадочного модуля InSight НАСА, который проработал четыре года до декабря 2022 года. Оказалось, что вращение планеты ускоряется примерно на 4 угловых миллисекунды в год, что соответствует сокращению продолжительности марсианских суток на долю миллисекунды в год.

Ученые предполагают, что причиной может быть накопление льда на полярных шапках или послеледниковый отскок, когда массивы суши поднимаются после того, как были погребены под льдом. Это изменяет распределение массы, что влияет на момент импульса.

Данные RISE также использовались для измерения нутации — колебания оси вращения Марса из-за выплескивания его жидкого ядра. Это позволило определить размер ядра, которое ​​имеет радиус примерно 1835 километров, и его среднюю плотность — 5955-6290 килограмм на кубический метр.