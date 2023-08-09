На сотрудников «Матросской тишины» завели четыре дела о превышении полномочий

УФСИН: на 4 сотрудников «Матросской тишины» завели дела о превышении полномочий

Четверо сотрудников СИЗО «Матросская тишина» стали фигурантами уголовного дела о нарушении прав заключенных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСИН по Москве.

По информации ведомства, проведенные управлением собственной безопасности ФСИН России, управлением «М» ФСБ России и отделом собственной безопасности УФСИН по столице проверки показали, что сотрудники СИЗО при исполнении своих служебных обязанностей «существенно нарушали права и законные интересы» содержащихся в изоляторе лиц, «своими действиями дискредитируя и подрывая авторитет ведомства». Другие подробности не приводятся.

По выявленным фактам возбуждены четыре уголовных дела по пунктам «а», «г» части 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения группой лиц или организованной группой). В качестве потерпевших проходят пять человек.

Ранее суд в Калининграде арестовал двоих сотрудников Управления Росгвардии, сотрудника УЭБ и ПК УМВД России по Калининградской области, должностное лицо УТ МВД России по Северо-Западному федеральному округу и сотрудника Калининградской областной таможни за превышение полномочий. По данным ведомства, пятеро сотрудников силовых ведомств в ходе расследования уголовного дела применили насилие в отношении семерых граждан.