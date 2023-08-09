Появились кадры МЧС с места взрыва в Сергиевом Посаде

МЧС России показало кадры с места взрыва в Сергиевом Посаде

МЧС России показало кадры с места взрыва в подмосковном Сергиевом Посаде. Видео появилось в Telegram-канале ведомства.

На записи видно масштабы разрушений. На месте работают спасатели.

ЧП на территории Загорского оптико-механического завода произошло утром 9 августа. Эпицентр взрыва находился на складе пиротехники, который арендовала частная компания. Взрывной волной и осколками повредило около сотни квартир. Рассматривается несколько версий произошедшего, в том числе диверсия, но основная — халатность.

По данным губернатора Московской опасности Андрея Воробьева, за медицинской помощью после случившегося обратились 52 человека.