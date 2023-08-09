Очевидцы рассказали о моменте взрыва в доме в Махачкале

Очевидцы рассказали «Ленте.ру» о спасении детей после взрыва газа в Махачкале

После взрыва газа в доме на улице Айвазовского в Махачкале выбиты окна, повреждены квартиры. Момент взрыва был слышен даже на соседних улицах так, как если бы «упал дом». О произошедшем и обстановке на месте происшествия корреспонденту «Ленты.ру» рассказали очевидцы.

«Я живу напротив дома, окна выходят прям на взрыв. Было очень громко, как если бы дом упал. Много машин скорых, люди вокруг суетятся. Всем страшно», — сказала Амина.

Мурад, проживающий недалеко от места взрыва, рассказал, что спасателям удалось эвакуировать детей из пострадавшего дома.

«Рядом живу, был сильный взрыв. Сейчас на месте скорые, пожарные, суета. Говорят, что в одной квартире застряли дети, но их вроде уже вытащили, больше испугались просто. Но ситуация страшная, конечно. Квартиры разрушены, выбиты окна», — поделился мужчина.

По словам местного жителя Тагира, последствия взрыва ощутили даже в соседних домах.

«В доме выбиты окна. Такой сильный был взрыв, что у соседних домов даже что-то побилось. У меня кошка бегает по квартире как ненормальная. Знакомые говорят, что слышно было очень далеко, на других улицах», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

Взрыв газа произошел в жилом доме в Махачкале. В результате взрыва оказались разрушены несколько квартир. На месте работают врачи и спасатели.