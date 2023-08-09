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10:34, 9 августа 2023Силовые структуры

В Подмосковье загорелся отдел полиции

В Мытищах горит здание отдела полиции, прибыли пожарные расчеты

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В подмосковных Мытищах загорелся отдел полиции. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

В экстренные службы поступило сообщение о возгорании в здании ОП №1 на улице Абрамова. На место прибыли пожарные расчеты и приступили к тушению пожара.

Открытое горение наблюдалось в серверном помещении отдела полиции.

Через некоторое время пожар был ликвидирован. Информация о пострадавших уточняется.

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    Любовь Ширижик
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