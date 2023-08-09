В Подмосковье загорелся отдел полиции

В Мытищах горит здание отдела полиции, прибыли пожарные расчеты

В подмосковных Мытищах загорелся отдел полиции. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

В экстренные службы поступило сообщение о возгорании в здании ОП №1 на улице Абрамова. На место прибыли пожарные расчеты и приступили к тушению пожара.

Открытое горение наблюдалось в серверном помещении отдела полиции.

Через некоторое время пожар был ликвидирован. Информация о пострадавших уточняется.