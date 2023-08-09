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10:58, 9 августа 2023Мир

Кандидат в Сенат США назвала НАТО организацией-ископаемым

Кандидат в Сенат США Сэйр заявила, что считает НАТО организацией-ископаемым

Фото: Yves Herman / Reuters

НАТО — организация-ископаемое, альянсу давно следовало бы прекратить свое существование после объединения восточной и западной частей Германии (ГДР и ФРГ). Такое мнение в беседе с РИА Новости высказала независимый кандидат в Сенат США от Нью-Йорка Дайан Сэйр.

Собеседница агентства добавила, что организацию следует распустить. «Внутри НАТО и так уже много несогласных (с политикой организации — прим. «Ленты.ру»). Это организация-ископаемое. Так что я не думаю, что это действительно продлится так долго», — отметила Сэйр.

По ее мнению, будущее НАТО зависит от того, как долго «несущие основную тяжесть безумия американского и британского руководства» члены альянса будут согласны быть частью объединения и «играть в игру, разрушающую их экономики».

Ранее НАТО предрекли серьезные трудности в Прибалтике.

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    Варвара Кошечкина
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