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13:42, 9 августа 2023Ценности

Россиянам раскрыли способы сохранить обувь чистой надолго

SneakNFresh: следует отказаться от химических средств при чистке обуви

Фото: SneakNFresh

Предприниматель Дмитрий Моргунов раскрыл россиянам способы сохранить обувь чистой надолго. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру» в среду, 9 августа.

В первую очередь сооснователь сети чистки и ремонта обуви SneakNFresh призвал проводить своевременную чистку от грязи и пыли. При этом он отметил, что для кожаных и тканевых изделий необходимо использовать мягкую щетку или сухую тряпку, а для замшевых — специальную щетку с мягкими щетинами. В случае, если вторая пара сильно загрязнена, то лучше ее очистить с помощью резинового или велюрового ластика. «Нужно аккуратно протирать замшу в одном направлении и обрабатывать обувь водоотталкивающим средством, чтобы предотвратить попадание влаги и пятен», — пояснил Моргунов и предупредил, что в процессе чистки лучше отказаться от средств с агрессивными химическими компонентами в составе.

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По словам специалиста, хранить обувь следует в сухом прохладном месте, защищенном от прямого солнечного света и источников тепла, таких как радиаторы и электрические обогреватели. Во избежание деформации ботинок рекомендуется прибегать к специальным подставкам или наполнителям, которые сохраняют естественную форму и предотвратить появление складок. Кроме того, обувь нужно хранить в коробках или органайзерах.

Помимо прочего, собеседник издания предложил в качестве дополнительного ухода и защиты использовать водоотталкивающие спреи и кремы. В то же время он призвал всегда проверять совместимость средств с материалом изделий. Моргунов напомнил о регулярной смене обуви. «Постоянное ношение одной и той же пары обуви рано или поздно приводит к износу и потере формы. Постарайтесь носить одну пару в течение одного дня, а следующий день — другую пару», — рассказал он и уточнил, что данный метод позволит каждой паре высыхать и восстанавливаться, предотвращая преждевременный износ.

В июне блогерша Линси Кромби раскрыла пять простых способов избавиться от неприятного запаха в обуви. В первую очередь инфлюэнсерша посоветовала распылить сухой шампунь для волос.

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    Мария Винар
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