Популярной у россиян стране предрекли подорожание аренды жилья

Mash: аренда жилья в Турции может подорожать на 25 процентов

Аренде жилья в Турции, которая считается популярной у россиян страной, предрекли подорожание. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Подобную динамику может вызвать нелегальный рынок аренды апартаментов. Так, для арендаторов из России объекты могут подорожать на 25 процентов. Власти страны решили проверять дома и квартиры, владельцы которых сдают их в аренду, но не платят налоги.

Ранее власти турецкой провинции Анталья решили начать наказывать местных жителей за нелегальную сдачу недвижимости туристам. Власти попросили местных жителей уведомлять их о случаях нелегальной аренды. Подразумевается, что после этого владельца квартиры привлекут к ответственности за уклонение от выплаты налогов.

По итогам апреля россияне заняли лидирующую позицию по покупкам недвижимости в Турции среди иностранных граждан, купив в стране 817 квартир за месяц. Всего иностранцы за этот период приобрели более 2,5 тысячи квартир.