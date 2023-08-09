Звезда «Оппенгеймера» пережила пищевое отравление

Актриса Флоренс Пью пережила пищевое отравление на фестивале в Великобритании

27-летняя британская актриса Флоренс Пью рассказала, что пережила серьезное пищевое отравление. Ее пост в одной из социальных сетей цитирует издание People.

С 3 по 6 августа звезда фильма «Оппенгеймер» гостила вместе с друзьями на музыкальном фестивале Wilderness в поместье Корнбери-парк в Оксфордшире (Великобритания).

Спасибо, Wilderness, за еще один глупый и прекрасный уикенд. Даже пищевое отравление в последний день, сначала мягкое, потом мучительное, стало интересным неожиданным поворотом. И все-таки я ничего бы не изменила, ни на чуть Флоренс Пью

Что стало причиной отравления, актриса не уточнила.

Ранее рэпер Баста Раймс раскрыл причину проблем с дыханием и рассказал о риске потери голоса. Оказалось, что причиной одышки и похожих на астму приступов были полипы, которые образовались на голосовых связках Раймса и так разрослись, что заблокировали около 90 процентов его дыхательных путей.