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14:31, 9 августа 2023Забота о себе

Звезда «Оппенгеймера» пережила пищевое отравление

Актриса Флоренс Пью пережила пищевое отравление на фестивале в Великобритании

Фото: Dave Benett / Getty Images

27-летняя британская актриса Флоренс Пью рассказала, что пережила серьезное пищевое отравление. Ее пост в одной из социальных сетей цитирует издание People.

С 3 по 6 августа звезда фильма «Оппенгеймер» гостила вместе с друзьями на музыкальном фестивале Wilderness в поместье Корнбери-парк в Оксфордшире (Великобритания).

Спасибо, Wilderness, за еще один глупый и прекрасный уикенд. Даже пищевое отравление в последний день, сначала мягкое, потом мучительное, стало интересным неожиданным поворотом. И все-таки я ничего бы не изменила, ни на чуть

Флоренс Пью

Что стало причиной отравления, актриса не уточнила.

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    Александра Лисица
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