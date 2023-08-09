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23:04, 9 августа 2023Мир

В Польше стремительно выросло число краж в магазинах

Rzeczpospolita: в Польше возросло число краж в магазинах на фоне роста цен

Фото: Franki Chamaki / Unsplash

В Польше возросло число краж в магазинах на фоне активного роста цен. Об этом сообщает газета Rzeczpospolita со ссылкой на статистику главного управления полиции.

В первом полугодии текущего года число случаев воровства выросло на 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. По данным издания, рост преступности объясняется экономическим кризисом и инфляцией.

Эксперт по розничному рынку Offerista Group Роберт Бигай считает, что участившиеся кражи приведут к еще большему росту цен, поскольку магазины попытаются компенсировать ущерб.

Ранее сообщалось, что мировые цены на продовольствие перешли к росту сразу после вступления в силу новых требований ЕС. В июле индекс цен на продовольственные товары увеличился на 1,3 процента после трех месяцев снижения. Одними из главных причин стали аномальная жара в ряде стран Северного полушария и трудности с поставками после выхода России из зерновой сделки. Увеличение индекса становится новым риском для уровня продовольственной инфляции, которая по-прежнему остается высокой, заключили эксперты.

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    Марина Совина
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