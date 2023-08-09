Полицейские спасли тонувшую в реке россиянку

В Якутске полицейские спасли тонувшую в реке женщину

В Якутске полицейские спасли тонувшую в реке женщину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

Сотрудники патрульно-постовой службы Сергей Алаганчаков и Данил Семенов дежурили, когда услышали крики о помощи. Подъехав к несанкционированному пляжу, они увидели в городской протоке реки Лены женщину, которую уносило течением. Она уже теряла силы и все чаще скрывалась под водой.

Данил Семенов бросился в реку, доплыл до утопающей и вытащил ее на берег. Она не пострадала, от медицинской помощи отказалась.

Полицейские будут представлены к поощрению.

2 августа сообщалось, что в Чувашии полицейский на патрульном катере спас 30 женщин с детьми, попавших в ураган на Волге. Он сделал семь рейсов на патрульном катере и перевез женщин с детьми на противоположный берег Волги.