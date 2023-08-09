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Последствия взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде попали на видео
Прокуратура взяла на контроль разбирательство по взрыву в Сергиевом Посаде
Прокуратура взяла под свой контроль разбирательство по взрыву в Сергиевом Посаде. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства и предоставили видео с места ЧП.
На кадрах видны выбитые от взрыва окна в близлежащих зданиях.
На месте происшествия работают сергиево-посадский городской прокурор Александр Дроняев, следователи и криминалисты подмосковного управления Следственного комитета России.
По предварительным данным, взрыв произошел на складе пиротехнических изделий, расположенном на территории предприятия.
Информация о пострадавших уточняется.