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12:15, 9 августа 2023Силовые структуры

Последствия взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде попали на видео

Прокуратура взяла на контроль разбирательство по взрыву в Сергиевом Посаде

Прокуратура взяла под свой контроль разбирательство по взрыву в Сергиевом Посаде. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства и предоставили видео с места ЧП.

На кадрах видны выбитые от взрыва окна в близлежащих зданиях.

На месте происшествия работают сергиево-посадский городской прокурор Александр Дроняев, следователи и криминалисты подмосковного управления Следственного комитета России.

По предварительным данным, взрыв произошел на складе пиротехнических изделий, расположенном на территории предприятия.

Информация о пострадавших уточняется.

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    Любовь Ширижик
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