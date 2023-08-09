Москвич забрался в зону ПВО из-за бывшей девушки

Mash: москвич забрался в зону ПВО из-за поисков бывшей девушки

Москвич забрался в зону противовоздушной обороны (ПВО) из-за поисков бывшей девушки. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По сведениям издания, 20-летняя жительница столицы после расставания с парнем отправилась гулять в лес. Оттуда она выслала подруге фото и сообщение, в котором упомянула, что больше не видит смысла в жизни. После этого связь с девушкой пропала.

Напуганная подруга переслала все бывшему молодому человеку горожанки. Последний на снимках узнал свой район и решил заняться поисками вместе со знакомой.

Молодые люди перелезли через забор вокруг поля и оказались на охраняемой военной территории, где их сразу же задержали оперативники.

Когда подруга и экс-бойфренд находились в полицейском участке, нашлась пропавшая девушка. Она объяснила, что таким способом рассчитывала вернуть отношения.

Ранее сообщалось, что водитель за рулем BMW сбил беспилотник, который летел рядом с «Москва-Сити» на Шмитовском проезде.