Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана

Путин обсудил с Мирзиеевым развитие отношений стратегического партнерства

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиеевым, сообщается на сайте Кремля.

Главы государств обсудили развитие российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества, условились активизировать двусторонние контакты на различных уровнях.

Ранее стало известно, что поставки российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана начнутся в октябре. Договор между «Газпромом» и правительством республики был подписан на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023).