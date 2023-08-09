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20:04, 9 августа 2023Бывший СССР

Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана

Путин обсудил с Мирзиеевым развитие отношений стратегического партнерства

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиеевым, сообщается на сайте Кремля.

Главы государств обсудили развитие российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества, условились активизировать двусторонние контакты на различных уровнях.

Ранее стало известно, что поставки российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана начнутся в октябре. Договор между «Газпромом» и правительством республики был подписан на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023).

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