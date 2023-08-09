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14:20, 9 августа 2023Россия

После взрыва в Сергиевом Посаде за помощью обратились более 50 человек

Губернатор Подмосковья Воробьев: 52 человека обратились за помощью после взрыва

Кадр: Telegram-канал Shot

После взрыва на заводе в Сергиевом Посаде за медицинской помощью обратились 52 человека. Об этом со ссылкой на губернатора Подмосковья Андрея Воробьева сообщает ТАСС.

Воробьев уточнил, что изначально за помощью обратилось порядка 50 граждан, однако в настоящий момент число заявивших о получении различных травм увеличилось до 52.

«У кого-то легкая контузия от взрывной волны, у кого-то просто ожог. Соответственно, врачи работают», — заверил он.

Мощный взрыв в подмосковном Сергиеве Посаде произошел в среду, 9 августа. Он прогремел на территории оптико-механического завода, эпицентром стал склад пиротехники площадью 1600 квадратных метров, находящийся на территории предприятия.

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    Варвара Кошечкина
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