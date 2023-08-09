Кандидат в сенат США пообещала добиться расследования подрыва «Северных потоков»

Кандидат в сенат США Сэйр пообещала расследование подрыва «Северных потоков»

Кандидат в сенат США от Нью-Йорка Дайан Сэйр пообещала в случае избрания добиваться расследования взрывов на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом она рассказала в интервью РИА Новости.

По мнению политика, американское руководство причастно к взрывам. Она указала, что такую версию подтверждает высказывание главы США Джо Байдена, заявившего в феврале прошлого года о намерении «положить конец» «Северному потоку-2», если Россия совершит нападение на Украину. «Так что он объявил о нашем плане по уничтожению трубопровода на публичной встрече», — отметила Сэйр.

Кроме того, добавила она, бывший британский премьер-министр Лиз Трасс направила американскому госсекретарю Энтони Блинкену сообщение со словами «все сделано» сразу после диверсии на газопроводах. Сэйр подчеркнула, что ее работа заключается в том, чтобы добиваться проведения честного расследования произошедшего.

По ее словам, большинство членов американского сената могут не разделять ее позиции, однако в случае победы на выборах экс-главы США Дональда Трампа или другого кандидата в президенты Роберта Кеннеди-младшего «в Белом доме оказался бы тот, кто хотел бы докопаться до сути этого вопроса».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила дополнить список причастных к диверсии на «Северных потоках» американским лидером Джо Байденом.