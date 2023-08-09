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15:17, 9 августа 2023Экономика

Россиян предупредили о незаконных штрафах на работе

Эксперт Ветерков перечислил законные причины штрафов на работе

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Многие штрафы, которые на практике применяются работодателями к россиянам, не имеют оснований в Трудовом кодексе (ТК), рассказал «Известиям» замгендиректора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков. По его словам, удержание с работника денежных средств обоснованно только для погашения задолженности перед работодателем.

Специалист напомнил, что на практике сотрудников зачастую штрафуют за ненадлежащее выполнение обязанностей, опоздания, несоблюдение техники безопасности. Однако, согласно ТК, это может происходить только если был выдан аванс и работник его не отработал, а также в тех случаях, когда он не потратил и не вернул часть командировочных или получил выплату больше причитавшейся из-за ошибки бухгалтерии.

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Остальные причины удержания средств эксперт назвал незаконными, даже если штрафы предусмотрены внутренними приказами или уставом компании. Сотрудник может их обжаловать, и все инстанции будут на стороне оштрафованного, подчеркнул Ветерков. Что касается премий, из них работодатель может удерживать определенную сумму, например, если не были достигнуты целевые показатели, но только если такая возможность прописана в локальном нормативном акте или трудовом договоре.

Ранее в Португалии запретили начальству беспокоить сотрудников в нерабочее время. За звонки и сообщения подчиненным в неурочное время работодателей пообещали штрафовать. Закон был принят на фоне бума удаленной работы из-за пандемии коронавируса. Документом власти в том числе обязали компании оплачивать счета работников за электричество, так как сумма выплат увеличивается из-за удаленки.

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    Дмитрий Воронин
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