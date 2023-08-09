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13:23, 9 августа 2023Россия

Опубликован список пострадавших при взрыве склада в Сергиевом Посаде

«112» опубликовал список пострадавших при взрыве склада в Сергиевом Посаде

Фото: Михаил Никитин / ТАСС

Опубликован списк пострадавших при взрыве склада в Сергиевом Посаде. Его приводит Telegram-канал «112».

В списке в настоящий момент значатся 23 имени, возраст пострадавших — от 23 лет до 61 года. Также сообщается, что число пострадавших возросло до 42, имена остальных пока не называются.

Взрыв на территории оптико-механического завода в Сергиевом Посаде Московской области прогремел в среду, 9 августа. Эпицентром стал склад пиротехники площадью 1600 квадратных метров, находящийся на территории предприятия.

По предварительной оценке, число поврежденных мощной взрывной волной квартир оценивается в несколько десятков, по другим данным, их более сотни. На место проишествия выехал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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    Варвара Кошечкина
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