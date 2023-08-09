В России предложили способ повлиять на курс валют

Депутат ГД Арефьев назвал импортозамещение способом стабилизации курса

Для стабилизации валютных курсов необходимо снизить востребованность доллара внутри страны. Одним из способов является стимулирование импортозамещения, заявил в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Николай Арефьев.

По словам депутата, на курс отчасти влияют россияне, которые покидают страну и забирают с собой валюту. «Естественно, уезжают они не просто так, а берут с собой сбережения. И речь не о рабочем классе, а о предпринимателях, у которых миллионные накопления», — считает Арефьев.

В условиях дефицита и высокого спроса на валюту, как считает депутат, логичен рост ее курса. Адекватными мерами, по словам политика, была бы либо стабилизация внутриполитической обстановки, либо существенные ограничения на предоставление валютных средств уезжающим.

Также, по словам Арефьева, импортозамещение в стране пока не вышло на достаточный уровень. Он подчеркнул, что критические товары в России заместили, но товары народного потребления пока производятся не все. «Из-за востребованности мы вынуждены закупать эти товары за рубежом, а валюты мало. Нужно либо работать над импортозамещением, либо терпеть высокий курс доллара», — заключил политик.

Ранее Минфин объявил, что с 7 августа начнет покупать иностранную валюту и золото для пополнения ФНБ, на такой шаг власти пошли впервые с января 2022 года в рамках бюджетного правила за счет сверхдоходов от продажи нефти и газа. Операции будут проводиться до 6 сентября, на покупку валюты и золота за месяц будет направлено 40,5 миллиарда рублей.