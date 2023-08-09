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08:00, 9 августа 2023Ценности

Раскрыт правильный способ стирки бюстгальтера

Эксперт по нижнему белью Бибби призвала не стирать несколько бюстгальтеров сразу

Фото: Unsplash

Технический специалист по нижнему белью в магазине одежды Next Джорджина Бибби раскрыла правильный способ стирки бюстгальтера. Соответствующий материал появился на сайте издания Daily Mail.

По словам эксперта, данный предмет гардероба необходимо очищать от грязи после двух-трех носок. «Помимо стирки, вы также должны подумать о замене старых. Общее эмпирическое правило — заменять бюстгальтеры примерно после 180 носок», — пояснила Бибби.

При этом специалистка призвала не загружать в машину сразу несколько бюстгальтеров, поскольку они могут спутаться между собой и с другими вещами. В связи с этим она посоветовала стирать только по одному изделию, предварительно положив его в сетчатый мешок для одежды. «Стирка должна происходить только в холодной воде при деликатном режиме. Сушить бюстгальтеры нужно на воздухе и хранить в горизонтальном положении, чтобы сохранить форму чашек», — заключила собеседница издания.

В июле брафиттер Джоанна Уэйкфилд-Скарр раскрыла способы подобрать идеальный спортивный бюстгальтер. Эксперт посоветовала присмотреться к тем вариантам, которые плотно прилегают к телу. При этом она отметила, что чашки должны полностью облегать грудь. Кроме того, Уэйкфилд-Скарр заявила, что задняя резинка должна с легкостью оттягиваться от спины, а лямки не впиваться в плечи.

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    Мария Винар
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