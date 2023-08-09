Незнакомец трогал туристку в интимных местах на курорте в Европе и пошел под суд

Британскую туристку подверг насилию незнакомец на испанском курорте Магалуф

Незнакомец подверг сексуальному насилию британскую туристку в отеле курортного города Магалуф, Испания, и пошел под суд. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, 48-летний мужчина подошел сзади к 20-летней девушке, запустил руки ей под брюки и стал трогать ее в интимных местах. Туристка обратилась в полицию после случившегося и заявила, что никогда раньше не видела этого человека. Вскоре правоохранители арестовали подозреваемого.

Ранее отдыхавшую в Париже мексиканскую туристку изнасиловала толпа неизвестных мужчин. Инцидент произошел в саду парка «Марсово поле» возле Эйфелевой башни. 27-летняя девушка подала заявление в полицию при содействии посольства Мексики.

