Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:39, 9 августа 2023Путешествия

Незнакомец трогал туристку в интимных местах на курорте в Европе и пошел под суд

Британскую туристку подверг насилию незнакомец на испанском курорте Магалуф

Фото: Katja Kreder / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Незнакомец подверг сексуальному насилию британскую туристку в отеле курортного города Магалуф, Испания, и пошел под суд. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, 48-летний мужчина подошел сзади к 20-летней девушке, запустил руки ей под брюки и стал трогать ее в интимных местах. Туристка обратилась в полицию после случившегося и заявила, что никогда раньше не видела этого человека. Вскоре правоохранители арестовали подозреваемого.

Ранее отдыхавшую в Париже мексиканскую туристку изнасиловала толпа неизвестных мужчин. Инцидент произошел в саду парка «Марсово поле» возле Эйфелевой башни. 27-летняя девушка подала заявление в полицию при содействии посольства Мексики.

Что думаешь? Оцени!
    Зарина Дзагоева
    Обсудить
    Последние новости

    Два беспилотника сбили на подлете к Москве

    В Германии подняли вопрос о сносе памятников Бандере на Украине

    Кандидат в сенат США пообещала добиться расследования подрыва «Северных потоков»

    Незнакомец трогал туристку в интимных местах на курорте в Европе и пошел под суд

    Крупная змея во дворе жилого дома в Москве попала на видео

    Российские силы пресекли попытку ВСУ переправиться через реку

    В России назвали оставшееся у ВСУ количество резервистов для контрнаступления

    Российские артиллеристы уничтожили пехоту ВСУ

    Психолог рассказал о причинах комплексов из-за размера полового члена

    Похищенная мужем женщина провела 12 лет в пыточной камере

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости