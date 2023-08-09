Перечислены главные правила по уходу за полотенцами

Сотрудница компании Mira Showers Керри Хейл: сушить полотенца следует на воздухе

Сотрудница компании по производству сантехники Mira Showers Керри Хейл перечислила главные правила по уходу за полотенцами. Соответствующий комментарий публикует Еxpress.co.uk.

В первую очередь эксперт посоветовала сушить изделия на свежем воздухе. «Солнечный свет отбеливает полотенца, делая их более яркими, а ультрафиолетовые лучи устраняют все оставшиеся бактерии», — пояснила она. При этом во время сушки в специальной машине, отметила Хейл, следует использовать теннисные мячи, которые распушат волокна ткани.

Кроме того, собеседница издания уточнила, что хранить полотенца важно исключительно в сухом виде. Помимо этого, она призвала отказаться от кондиционера для белья, поскольку его остатки повреждают материал.

Среди прочего, специалистка порекомендовала не гладить полотенца, а также стирать их перед первым использованием. По ее словам, очищения с помощью белого уксуса станет наиболее эффективным.

Ранее в августе клинер Полина Савельева назвала россиянам дешевое средство для придания мягкости полотенцам. Эксперт посоветовала замочить данные изделия в солевом растворе и погрузить их в стиральную машину. В то же время специалистка отметила, что соль можно добавить в отсек для порошка.