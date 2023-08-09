Движение по федеральной трассе перекрыли из-за загоревшегося бензовоза

Под Самарой перекрыли движение по трассе М-5 из-за загоревшегося бензовоза

В Самарской области перекрыли участок федеральной трассы М-5 из-за бензовоза, который загорелся в результате аварии. Об этом сообщили в управлении МЧС по российскому региону, передает ТАСС.

Авария произошла на 1028-м километре трассы. Там столкнулись два легковых авто и бензовоз, в результате загорелись два транспортных средства. Предварительно, пострадал один человек.

«Движение автомобильного транспорта на автодороге приостановлено, причины ДТП устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов. На место вызова привлечены пожарные подразделения областной противопожарной службы», — сообщили в МЧС.

Ранее в Туапсинском районе Краснодарского края несколько участков федеральной трассы М-4 «Дон» полностью перекрыли из-за ливней и оползней. До этого движение приостановили на участке федеральной трассы А-147 в Сочи из-за ливней.

