Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:40, 9 августа 2023Ценности

Женщина осталась с «кошачьими царапинами» на лице после процедуры омоложения

Клиентка осталась со шрамами на лице после плазменной подтяжки кожи

Кадр: @jaye.siggs / TikTok

Клиентка с никнеймом @jaye.siggs осталась с «кошачьими царапинами» на лице после процедуры омоложения в клинике. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

Женщина рассказала, что обратилась к специалистам за безоперационной услугой плазменной подтяжки кожи, которая обошлась ей в 274 фунта стерлингов (примерно 40 тысяч рублей). При этом она отметила, что во время сеанса чувствовала дискомфорт, поскольку обезболивающий крем не подействовал должным образом.

Затем юзерша показала, как выглядело ее лицо через три дня после процедуры. Так, на лбу, между бровями и в области вокруг глаз кожа оказалась покрыта шрамами красного оттенка.

Зрители высказались об увиденном в комментариях, предположив, что на автора видео напало животное. «Сначала я подумала, что это ваш кот взбесился», «Я тоже», «Я ожидала такого же ответа», — заявили пользователи сети.

В июле блогерша Лидия Дюпра осталась с окровавленным лицом после процедуры омоложения в клинике. Она рассказала, что обратилась к специалистам за услугой игольчатого лифтинга Morpheus 8.

Что думаешь? Оцени!
    Алина Гостева
    Обсудить
    Последние новости

    Заходили синхронно с двух направлений: системы ПВО пресекли очередную попытку украинских дронов атаковать Москву

    ФСБ задержала россиянина за теракт на газопроводе в крымском поселке Кореиз

    Белоруссия постеснялась раскрыть число раскаявшихся участников протестов

    Преимущества и недостатки тренировок Сальмы Хайек в бикини оценили

    МЧС предупредило москвичей о ливне с грозой и градом

    Камерунский игрок с гражданством России оценил отказ во въезде в Великобританию

    В российском регионе задержаны шестеро участников конфликта с перестрелкой

    Такси в России подорожает на треть

    Мужчина сломал шею из-за контрастного душа

    Женщина осталась с «кошачьими царапинами» на лице после процедуры омоложения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости