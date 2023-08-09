Женщина осталась с «кошачьими царапинами» на лице после процедуры омоложения

Клиентка осталась со шрамами на лице после плазменной подтяжки кожи

Клиентка с никнеймом @jaye.siggs осталась с «кошачьими царапинами» на лице после процедуры омоложения в клинике. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

Женщина рассказала, что обратилась к специалистам за безоперационной услугой плазменной подтяжки кожи, которая обошлась ей в 274 фунта стерлингов (примерно 40 тысяч рублей). При этом она отметила, что во время сеанса чувствовала дискомфорт, поскольку обезболивающий крем не подействовал должным образом.

Затем юзерша показала, как выглядело ее лицо через три дня после процедуры. Так, на лбу, между бровями и в области вокруг глаз кожа оказалась покрыта шрамами красного оттенка.

Зрители высказались об увиденном в комментариях, предположив, что на автора видео напало животное. «Сначала я подумала, что это ваш кот взбесился», «Я тоже», «Я ожидала такого же ответа», — заявили пользователи сети.

В июле блогерша Лидия Дюпра осталась с окровавленным лицом после процедуры омоложения в клинике. Она рассказала, что обратилась к специалистам за услугой игольчатого лифтинга Morpheus 8.