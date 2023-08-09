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23:26, 9 августа 2023Мир

Трамп прокомментировал передачу прокуратуре доступа к его аккаунту в Twitter

Дональд Трамп осудил передачу прокуратуре доступа к его аккаунту в Twitter
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reba Saldanha / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social прокомментировал передачу прокуратуре доступа к его аккаунту в Twitter. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик назвал это беспрецедентным посягательством на свои конституционные права. По словам Трампа, ничего подобного никогда не случалось.

«Только что узнал, что министерство юстиции жуликоватого [президента США] Джо Байдена секретно атаковало мой аккаунт в Twitter, постаравшись сделать так, чтобы я не знал об этом вопиющем покушении на мои гражданские права», — написал бывший американский лидер.

Ранее Twitter оштрафовали на 350 тысяч долларов за задержку с передачей данных аккаунта Трампа. Прокуратура США через ордер суда истребовала материалы, который связаны с аккаунтом политик в социальной сети. Ордер был выписан в январе 2023 года.

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    Марина Совина
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