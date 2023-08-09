Newsweek: экс-президент Дональд Трамп предпочел Францию США и подвергся критике

Экс-президент США Дональд Трамп предпочел Францию Соединенным Штатам и подвергся критике в соцсетях. Об этом сообщает Newsweek.

Выступая в Нью-Гэмпшире, политик ответил на выдвинутые против него обвинения. «Они знают, что это фальшивка. Говорят, что он сядет в тюрьму. Я мог бы отдохнуть в Мар-а-Лаго или на юге Франции, что, честно говоря, я бы предпочел пребыванию в этой стране», — сказал он.

Ранее Трамп во время выступления перед сторонниками рассказал, что готов к новой порции обвинений, предположив, что ему должны предъявить их на следующей неделе. «У меня, должно быть, будет четвертое [обвинение] где-то на следующей неделе», — заявил политик.

Отмечается, что очередной судебный процесс должен пройти в Джорджии. Трампа обвиняют в том, что он якобы обращался к властям штата с просьбой найти голоса для победы на президентских выборах в 2020 году.

