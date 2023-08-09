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18:07, 9 августа 2023Мир

Стало известно о планах ОАЭ организовать встречу Путина и Зеленского

L’Orient-Le Jour: ОАЭ хочет организовать встречу Путина и Зеленского в ноябре
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Ian Langsdon / Reuters

Глава Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян хочет организовать встречу президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского на Конференции ООН по климату 30 ноября в Дубае. Об этом сообщает газета L’Orient-Le Jour со ссылкой на западных и арабских дипломатов.

По данным издания, лидер ОАЭ обсудил свою идею с папой римским Франциском и он согласился предпринять совместные с шейхом действия для ее реализации. Мухаммед бен Заид Аль Нахайян также ознакомил с этим планом президента США Джо Байдена, который высказал готовность оказать необходимую помощь для достижения поставленных перед инициативой целей.

Ранее глава ОАЭ в разговоре с Владимиром Путиным заявил, что власти страны понимают важность сохранения стабильности в России. Как уточнили в ОАЭ, стороны обсудили стратегические отношения между двумя странами и дальнейшее развитие сотрудничества.

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    Семен Александров
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