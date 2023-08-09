Российский ученый отдал мошенникам 17 миллионов рублей

В Москве аферисты обманули ученого Леонтьева на 17 млн рублей

В Москве мошенники похитили 17 миллионов рублей у автора учебных пособий и преподавателя доктора физико-математических наук Владимира Леонтьева. Об этом сообщил источник «Известий».

С 28 апреля по 8 июля ученому постоянно звонил якобы сотрудник Банка России и убеждал, что с его счета пытаются снять деньги, поэтому для безопасности их нужно обналичить. Леонтьев поверил и в течение этого времени ходил в различные отделения своего банка, в котором и снимал деньги со счета. Далее он встречался с некой Юлией, с которой шел к банкомату и она вносила деньги на неизвестный счет или карточку.

По информации источника издания, 9 июня математик передал около восьми миллионов рублей некоему «человеку с Лубянки» рядом со своим подъездом. Мужчина обратился в полицию только 8 августа. Силовики возбудили уголовное дело о мошенничестве.