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14:39, 9 августа 2023Экономика

Американцы задолжали триллион долларов банкам

BI: задолженность американцев по кредитным картам достигла рекордных $1,03 трлн
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Andrew Kelly / Reuters

По итогам второго квартала 2023 года суммарная задолженность американцев по кредитным картам достигла рекордных 1,03 триллиона долларов. Это на 45 миллиардов долларов больше, чем в прошлом квартале, сообщает Business Insider (BI) со ссылкой на отчет аналитиков Федерального резервного банка Нью-Йорка.

60 процентов американцев, у которых есть кредитные карты, имеют как минимум годовую задолженность по выплатам. Восемь процентов остатков задолженности по кредитным картам к настоящему времени просрочены на 90 дней и более. При этом доля «серьезной» просрочки выросла за год с 3,35 процента до 5,08 процента к концу второго квартала.

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По итогам второго квартала выросла задолженность по ряду видов кредитования. Например, суммарная задолженность по автозаймам выросла на 20 миллиардов долларов, до 1,58 триллиона долларов, а остатки по выплатам по ипотечным кредитам составили около 12 триллионов долларов. На этом фоне суммарная задолженность американских домохозяйств выросла до 17,06 триллиона долларов.

Рост долгов происходит на фоне слабого замедления темпов инфляции в стране. Кроме того, на ситуацию осенью окажут дополнительное давление возобновление выплат по студенческим кредитам, а также ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой. В результате многократного повышения ключевой ставки, банковские кредиты стали еще более дорогими, заключили эксперты.

В июне аналитики сообщали о критическом росте долгов по коммерческой недвижимости в США. Задолженность по этому виду кредитования в стране достигла отметки в почти полтора триллиона долларов, которые необходимо погасить до конца 2025 года. На этом фоне стоимость офисной и торговой недвижимости в стране может снизиться на 40 процентов, что увеличит риски потенциальных дефолтов местных компаний, задействованных в данном секторе экономики.

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    Анатолий Акулов
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