В США оценили влияние итогов президентских выборов на конфликт на Украине

Newsweek: от итогов выборов президента США в 2024 году зависит поддержка Украины

От результатов выборов президента США в 2024 году зависит дальнейшая поддержка Украины. О влиянии итогов президентских выборов на украинский конфликт сообщает Newsweek.

Отмечается, что выборы в США могут стать определяющим фактором в исходе конфликта для Киева, если он не закончится ко дню инаугурации президента в 2025 году., поскольку основные кандидаты придерживаются различной позиции по отношению поддержки Украины.

По данным издания, ставки особенно высоки для действующего американского лидера Джо Байдена. «Байден не может допустить, чтобы украинцы проиграли. Если это битва между демократией и автократией, то мы не можем позволить автократам победить», — отметил экс-советник президента США по России Томас Грэм.

При этом в случае прихода на пост экс-президента Дональда Трампа ожидается сокращение поддержки Киева Вашингтоном. «У украинцев нет другого выбора, кроме как продолжать борьбу так долго, как они могут. Даже если в 2024 году Соединенные Штаты сделают изоляционистский поворот, а Украина не получит ни одного дополнительного доллара поддержки от Вашингтона», — отметил бывший директор по европейским делам Совета национальной безопасности США Александр Виндман.

Ранее Трамп пообещал закончить конфликт на Украине за 24 часа в случае избрания на президентских выборах. Говоря о том, каким именно образом он собирается это сделать, Трамп сказал, что встретится с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.