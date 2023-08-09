Коллега Веры Васильевой рассказала о работе актрисы над одной из последних ролей

Актриса Алена Яковлева назвала тяжелым последний год жизни Васильевой

Народная артистка России Алена Яковлева рассказала о работе с ушедшей из жизни народной артисткой СССР Верой Васильевой. В беседе с «Лентой.ру» Яковлева поделилась, что вместе с Васильевой они делили одну гримерку в Московском академическом театре сатиры, и рассказала о работе актрисы над одной из последних ролей.

«Таких людей нет почти. Сейчас просто не осталось. Очень большая потеря для театра. Огромная. Но она прожила достойную жизнь. Всегда хотела работать. Только последний год был тяжелый. А так она всегда продолжала надеяться на новые роли впереди», — рассказала артистка.

Вера Кузьминична была достойным человеком и художником. Она трепетно относилась к профессии, которой было подчинено все в ее жизни Алена Яковлева народная артистка России

Алена Яковлева поделилась, что работала с Верой Васильевой на протяжении 38 лет.

«Мы сидели с ней в одной гримерке и очень много общались. Она была в прекрасной форме: всегда с прямой спиной, могла поднять ножку на 90 градусов», — добавила она.

Также артистка рассказала, что одной из последних работ Васильевой была пьеса «Реквием по Радамесу».

«Как-то она даже сказала мне: "Ну что, Аленушка, такая роль, там мало слов". Я ей говорила, чтобы она не отказывалась ни в коем случае. В итоге это была блистательная работа. К счастью, спектакль записан, и его можно посмотреть», — заключила народная артистка России.

Утром 9 августа стало известно, что в возрасте 97 лет ушла из жизни народная артистка СССР Вера Васильева.

Вера Васильева родилась в Москве 30 сентября 1925 года. Она окончила Московское городское театральное училище при Театре Революции и в 1948 году стала актрисой Московского академического театра сатиры.

