Певец Алексей Воробьев оказался в больнице из-за застрявшего в руке осколка

Российский певец Алексей Воробьев рассказал о том, что оказался в больнице. Об этом сообщает «Звук Медиа».

Причиной медицинского исследования стал осколок, который застрял в руке исполнителя больше месяца назад. Артист был уверен, что вытащил стекло из ладони и рана заживет, однако оказалось, что предмет все-таки застрял в руке.

«Месяца полтора назад у меня упала картина на стакан с водой. Очень странная история. Стакан разбился, и осколок вошел мне в руку, прямо в ладонь. И так я жил на протяжении полутора месяцев», — поведал музыкант, напомнив в шутливой форме о том, что «мужчины живут не так долго, как женщины».

Ранее стало известно, что состояние российской певицы Лады Дэнс ухудшилось после серьезного ДТП. Артистка попала в крупную аварию на 52-м километре Симферопольского шоссе в Подольске вечером 5 августа, когда ехала на корпоративное выступление в Коломну.