Суд отказался заочно арестовывать российского врача по делу о торговле людьми

В Москве суд отказал в заочном аресте репродуктолога по делу о торговле людьми

Пресненский суд Москвы отказал следствию в заочном аресте врача-репродуктолога Альберта Иркалиева и его сообщника по уголовному делу о торговле людьми. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-секретаря суда Лелу Кокая.

По версии следствия, Иркалиев совершал преступления с иностранным гражданином по фамилии Ли. Подробности дела не разглашаются, так как оно рассматривалось в закрытом режиме.

Иркалиев находится в Тбилиси. Его стаж работы составляет 13 лет. В 2012 году он окончил Астраханскую государственную медицинскую академию по направлению акушерство и гинекология.

Ранее в Подмосковье задержали 46-летнюю женщину, которую подозревают в помощи организации продажи российских детей за границу.