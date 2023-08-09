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20:03, 9 августа 2023Силовые структуры

Суд отказался заочно арестовывать российского врача по делу о торговле людьми

В Москве суд отказал в заочном аресте репродуктолога по делу о торговле людьми

Фото: Andrei_R / Shutterstock / Fotodom

Пресненский суд Москвы отказал следствию в заочном аресте врача-репродуктолога Альберта Иркалиева и его сообщника по уголовному делу о торговле людьми. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-секретаря суда Лелу Кокая.

По версии следствия, Иркалиев совершал преступления с иностранным гражданином по фамилии Ли. Подробности дела не разглашаются, так как оно рассматривалось в закрытом режиме.

Иркалиев находится в Тбилиси. Его стаж работы составляет 13 лет. В 2012 году он окончил Астраханскую государственную медицинскую академию по направлению акушерство и гинекология.

Ранее в Подмосковье задержали 46-летнюю женщину, которую подозревают в помощи организации продажи российских детей за границу.

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    Варвара Митина
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