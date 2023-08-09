На форуме «Армия-2023» впервые покажут комплексы «Ярс» и «Авангард»

Командующий РВСН Каракаев: на «Армии-2023» покажут комплексы «Ярс» и «Авангард»

На форуме «Армия-2023», который пройдет в парке «Патриот» с 14 по 20 августа, впервые покажут пусковую установку комплекса «Ярс» и разгонный блок новейшего комплекса «Авангард». Об этом рассказал командующий Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете «Красная Звезда».

Он отметил, что на площадке продемонстрируют широкую линейку вооружений, в том числе ставшую традиционной стартовую батарею подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) «Тополь».

Каракаев отметил, что представленные образцы станут символом перевооружения мобильной группировки РВСН, а комплексы «Ярс» и «Авангард» будут «центром притяжения статической экспозиции».

Генерал-полковник добавил, что на форуме покажут машину дистанционного разминирования «Листва», с помощью которой обеспечивается проходимость дорог для маневрирования ракетных подразделений.

Ранее обозреватель американского издания The Drive Томас Ньюдик рассказал, что межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) модернизированного российского боевого ракетного комплекса (БРК) «Ярс» станет труднее перехватывать.