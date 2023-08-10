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13:30, 10 августа 2023Россия

Минобороны заявило об отражении 17 атак ВСУ в ДНР

Минобороны России отчиталось об отражении 17 атак ВСУ на донецком направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военнослужащие на донецком направлении успешно отразили семнадцать атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Белогоровка, Новомихайловка и Артемовска Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в четверг, 10 августа, отчитались в Минобороны.

Там заявили, что за сутки противник потерял более 290 бойцов, в том числе ранеными. Помимо этого, были уничтожены две боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки Krab и «Акация», а также артиллерийская система М777 производства США и две гаубицы Д-20.

Днем ранее, 9 августа, на ВС России отразили пять атак подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Миньковка, Красное, Авдеевка и севернее Клещеевки ДНР.

Также глава пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев рассказал, что российские дроны уничтожили две украинские боевые машины пехоты (БМП) и поразили опорный пункт ВСУ.

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    Евгения Куликова
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