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12:33, 10 августа 2023Экономика

Половина компаний России отказалась помогать работникам копить на пенсию

«Технологии доверия»: в России стало меньше корпоративных пенсионных программ

Фото: Scott Graham / Unsplash

Доля российских компаний, предоставляющих своим сотрудникам корпоративные пенсионные программы (КПП), сократилась с 2014 года с 39 до 33 процентов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные опроса работодателей, проведенного компанией «Технологии доверия».

В исследовании приняли участие более 100 российских компаний из разных отраслей. Эксперты отмечают, что основная масса КПП в стране как раз и была внедрена 10 и более лет назад (суммарно 64 процента). По словам главы Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергея Белякова, в последние годы от них отказывались в основном небольшие предприятия в регионах, делая это из-за растущей финансовой нагрузки.

Снижение числа компаний, предлагающих КПП, сопровождается ростом доли тех, кто планирует их внедрять (с 9 до 12 процентов). При этом более половины респондентов (52 процента) не планируют помогать работникам копить на пенсию в ближайшее время.

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Эксперты в свою очередь считают, что интерес работодателей к этому элементу соцпакета может вырасти из-за борьбы за сотрудников на рынке труда. Как напомнила налоговый партнер «Технологий доверия» Карина Худенко, прирост программ в 2000-х годах был связан именно с этим фактором. На фоне фиксирующегося на российском рынке труда дефицита соискателей дополнение корпоративного пакета пенсионной программой может стать одним из аргументов при конкуренции работодателей.

Ранее стало известно, что число россиян, желающих получать от работодателя пенсию в дополнение к государственной, за год выросло с 80 до 85 процентов. Согласно результатам опроса, который провели «Работа.ру» и СберНПФ, 42 процента респондентов рассчитывают на ежемесячную допвыплату свыше 30 тысяч рублей.

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    Дмитрий Воронин
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