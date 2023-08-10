Российский «Ланцет» уничтожил бронеавтомобиль ВСУ в Запорожской области

Российский дрон «Ланцет» уничтожил бронеавтомобиль ВСУ в Запорожской области

На Ореховском направлении в Запорожской области бойцы армейского спецназа «Осман» уничтожили бронеавтомобиль «Казак» Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью дрона-камикадзе «Ланцет». Об этом сообщает РИА Новости.

Бронемашина прибыла на передовую для эвакуации украинских военнослужащих. После наблюдения и доразведки российские военные нанесли по ней удар дроном. После поражения в переднюю часть машина потеряла способность передвигаться самостоятельно и осталась стоять на поле боя.

Издание The Telegraph отмечает, что российский БПЛА эффективен против украинской бронетехники, а больше всего неудобств он доставляет артиллеристам.

Ранее на встрече с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым президент России Владимир Путин призвал нарастить производство новейших вооружений, в частности, беспилотников «Ланцет».