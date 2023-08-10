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16:21, 10 августа 2023Наука и техника

Названа особенность новой лунной миссии России

Глава ИКП Моисеев назвал посадку на Южном полюсе Луны особенностью миссии РФ

Фото: Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» / РИА Новости

Полет российской станции «Луна-25» с посадкой на Южном полюсе Луны технически достаточно сложен, это связано, в частности, с особенностями траектории перелета. Об этом «Ленте.ру» рассказал глава Института космической политики Иван Моисеев.

«Официальной задачей является восстановление технологий, знаний и умений, которые были в 60-х годах прошлого века, когда мы садились на Луну. То, что мы умели тогда, сейчас уже забылось. Цель полета — осуществить мягкую посадку. Помимо этого, станция несет несколько научных приборов для изучения грунта», — рассказал Моисеев.

Особенностью полета, по его словам, является то, что станция должна будет сесть на Южном полюсе Луны, хотя раньше приземлялись в средних широтах. Специалист объяснил, что это достаточно непросто с технической точки зрения.

«Во-первых, достаточно сложная траектория самого перелета. Учитываются и гравитационные поля Луны и Земли. Все должно быть очень рассчитано. Достаточно сложен и сам процесс посадки. Не так давно неудачные попытки предпринимали Индия, Израиль, — напомнил Моисеев. — Успешно Луну осваивает Китай. Он спокойно сажает свои луноходы даже на обратную сторону спутника, что особенно непросто».

Первая за почти 50 лет российская лунная станция «Луна-25» полетит к естественному спутнику Земли рано утром 11 августа, время пуска ракеты назначено на 2.10 по московском времени. Предыдущая отечественная станция была отправлена в 1976 году.

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    Наталия Белова
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