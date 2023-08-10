Новый вариант коронавируса «Эрис» выявили в России

Роспотребнадзор: в стране выявлены случаи заражения новым вариантом коронавируса

В России выявлено 17 случаев заражения новым вариантом омикрон-штамма коронавируса EG.5 «Эрис». Об этом сообщает Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) в Telegram.

Новая разновидность вируса пока не получила широкого распространения, отметили там.

По данным Роспотребнадзора, «Эрис» способен «лучше уклоняться от ранее выработанного иммунитета». Несмотря на то, что из общего количества заболевших коронавирусной инфекцией с апреля по август на новый вариант приходится лишь 0,24 процента случаев, риски распространения «Эриса» существуют, подчеркнули в службе.

Симптоматика заболевания остается прежней, напомнили в Роспотребнадзоре. К ним относятся кашель, насморк, лихорадка, боль в горле и чувство сдавленности в груди. У людей с ослабленным иммунитетом возможны более тяжелые последствия.

Ранее Всемирная организации здравоохранения заявила о стремительном росте числа заболеваний новым субвариантом омикрон-штамма коронавируса EG.5.1. По мнению вирусологов, новый вариант со временем может стать доминирующей формой коронавируса.