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10:03, 10 августа 2023Бывший СССР

Пленный украинский военный рассказал об отношении жителей страны к конфликту

Пленный боец ВСУ Романюк заявил, что жители Украины хотят мира с Россией

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Пленный украинский военный Юрий Романюк рассказал об отношении жителей страны к конфликту. По его словам люди хотят мирно жить с Россией, сообщает РИА Новости.

«На Украине люди не хотят воевать. Люди хотят мира. С кем воевать? С Россией воевать? Как перемочь большую ядерную державу? Ну будут с Запада давать оружие — толку с этого?» — заявил Романюк.

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    Алевтина Запольская
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