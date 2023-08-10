Пленный украинский военный рассказал об отношении жителей страны к конфликту

Пленный боец ВСУ Романюк заявил, что жители Украины хотят мира с Россией

Пленный украинский военный Юрий Романюк рассказал об отношении жителей страны к конфликту. По его словам люди хотят мирно жить с Россией, сообщает РИА Новости.

«На Украине люди не хотят воевать. Люди хотят мира. С кем воевать? С Россией воевать? Как перемочь большую ядерную державу? Ну будут с Запада давать оружие — толку с этого?» — заявил Романюк.